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عربي-دولي

بوتين: هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به

Lebanon 24
15-12-2022 | 13:30
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به".

وأضاف بوتين، في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، عبر تقنية الفيديو: "يعرب القادة الأوروبيون أحيانا في تصريحاتهم عن استيائهم من سياسة الولايات المتحدة إزاء بلدانهم، ويسألونها لماذا تعاملهم بهذه الطريقة؟".
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وأضاف: "ما الذي كنتم تريدونه، وكيف يتم التعامل مع من يقبلون بمسح الأقدام بهم؟".

وأكد أنه تم فرض عقوبات عدوانية ضدّ روسيا لسحق اقتصادها لكن ذلك لم يتحقق كما ترى روسيا والجميع.

 
(روسيا اليوم)
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