19
o
بيروت
19
o
طرابلس
-11
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-11
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تتضمن أبرز البنوك الداعمة لموسكو.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف القطاع المالي الروسي
Lebanon 24
15-12-2022
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إضافة 18 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصا من الأوليغارش (النخبة الحاكمة).
Advertisement
وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون".
وأشار المكتب إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي الشامل، في شباط 2022 اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها".
وذكر أنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام ويستمر في الانكماش في عام 2023. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المفقود وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي ستعيق آفاق النمو في الدولة لسنوات قادمة".
"كما تقوض العقوبات المصرفية تمويل أهداف استبدال الواردات"، الروسية، وفقا للبيان، الذي أوضح أنه "كان على روسيا زيادة اعتمادها على احتياطياتها الدولية لدعم صناعة الدفاع وإنتاجها، وكذلك للتخفيف من تأثير الحرب على الجمهور".
شركات تشملها العقوبات الجديدة
وذكر المكتب أن العقوبات تستهدف استثمارات فلاديمير بوتانين، والأشخاص المرتبطين به، مشيرا إلى أنه أضاف إلى القائمة شركة "روسبانك" المساهمة العامة، "وهو بنك تجاري، مقره في روسيا، استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من هذا العام".
وأكد أن " البنك المركزي لروسيا الاتحادية يعتبر روسبانك مؤسسة ائتمانية مهمة على مستوى النظام بالنسبة لحكومة الجمهورية". وشملت العقوبات البريطانية والكندية الشركة في وقت سابق من هذا العام.
وتضمنت العقوبات أيضا "VTB Bank Public Joint Stock Company"، ثاني أكبر بنوك روسيا، إضافة إلى بنوك وشركات مالية أخرى تتخذ من روسيا مقرا لها، بينما تتواجد شركة "Embassy Development Limited" المالية في بريطانيا، و"ITC Consultants Cyprus Limited"، للاستشارات المالية في قبرص.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
Lebanon 24
هذه أسباب الارتفاع "المُفاجئ" للدولار.. وخبير يدعو الى اتخاذ اجراءات رادعة
02:45 | 2022-12-15
15/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا لعام 2023.. هل أنتم من بينها؟
02:00 | 2022-12-15
15/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
Lebanon 24
لماذا خسر المغرب المباراة أمام فرنسا؟
16:19 | 2022-12-14
14/12/2022 04:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
12:46 | 2022-12-15
15/12/2022 12:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-12-15
15/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-12-15
قطر بعد "المونديال"... هذا ما ينتظرها
15:43 | 2022-12-15
"هدية مفخخة" تستهدف قائد الشرطة البولندية... ما علاقة أوكرانيا؟
15:30 | 2022-12-15
بايدن يدعو الاتحاد الإفريقي رسميا للانضمام إلى مجموعة الـ20
15:27 | 2022-12-15
الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
15:00 | 2022-12-15
روسيا تحدّث "قاتلة حاملات الطائرات"!
14:30 | 2022-12-15
قائد القوات البرية الأوكرانية: من يقلل من شأن الروس سيهزم
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
15/12/2022 23:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
15/12/2022 23:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
15/12/2022 23:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact