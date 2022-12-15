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عربي-دولي

تتضمن أبرز البنوك الداعمة لموسكو.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف القطاع المالي الروسي

Lebanon 24
15-12-2022 | 11:05
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إضافة 18 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا. 

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصا من الأوليغارش (النخبة الحاكمة). 
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وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون". 

وأشار المكتب إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي الشامل، في شباط 2022  اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها". 

وذكر أنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام ويستمر في الانكماش في عام 2023. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المفقود وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي ستعيق آفاق النمو في الدولة لسنوات قادمة". 

"كما تقوض العقوبات المصرفية تمويل أهداف استبدال الواردات"، الروسية، وفقا للبيان، الذي أوضح أنه "كان على روسيا زيادة اعتمادها على احتياطياتها الدولية لدعم صناعة الدفاع وإنتاجها، وكذلك للتخفيف من تأثير الحرب على الجمهور".

شركات تشملها العقوبات الجديدة 
وذكر المكتب أن العقوبات تستهدف استثمارات فلاديمير بوتانين، والأشخاص المرتبطين به، مشيرا إلى أنه أضاف إلى القائمة شركة "روسبانك" المساهمة العامة، "وهو بنك تجاري، مقره في روسيا، استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من هذا العام". 

وأكد أن " البنك المركزي لروسيا الاتحادية يعتبر روسبانك مؤسسة ائتمانية مهمة على مستوى النظام بالنسبة لحكومة الجمهورية". وشملت العقوبات البريطانية والكندية الشركة في وقت سابق من هذا العام.

وتضمنت العقوبات أيضا "VTB Bank Public Joint Stock Company"، ثاني أكبر بنوك روسيا، إضافة إلى بنوك وشركات مالية أخرى تتخذ من روسيا مقرا لها، بينما تتواجد شركة "Embassy Development Limited" المالية في بريطانيا، و"ITC Consultants Cyprus Limited"، للاستشارات المالية في قبرص. 
 
(الحرة) 
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