تتضمن أبرز البنوك الداعمة لموسكو.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف القطاع المالي الروسي

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وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية بتحييد أصول 40 شخصا من الأوليغارش (النخبة الحاكمة).وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون".وأشار المكتب إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي الشامل، في شباط 2022 اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها".وذكر أنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام ويستمر في الانكماش في عام 2023. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المفقود وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي ستعيق آفاق النمو في الدولة لسنوات قادمة"."كما تقوض العقوبات المصرفية تمويل أهداف استبدال الواردات"، الروسية، وفقا للبيان، الذي أوضح أنه "كان على روسيا زيادة اعتمادها على احتياطياتها الدولية لدعم صناعة الدفاع وإنتاجها، وكذلك للتخفيف من تأثير الحرب على الجمهور".