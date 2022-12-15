قائد القوات البرية الأوكرانية: من يقلل من شأن الروس سيهزم

أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، أن من يقلل من شأن الروس سيهزم، وأن الروس ليسوا ضعفاء.



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واشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في وقت سابق من أن قواته لا تستطيع إصابة مواقع القوات الروسية بصواريخ "هيمارس" الأميركية، نظرا لقصر مداها. وسيرسكي من مواليد مقاطعة فلاديمير الروسية، وتخرج من مدرسة موسكو للقيادة العسكرية العليا، ولكن أسلوب إدارته يختلف عن السوفيتي أو الروسي حيث يلتزم بمبادئ قيادة "الناتو".واشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في وقت سابق من أن قواته لا تستطيع إصابة مواقع القوات الروسية بصواريخ "هيمارس" الأميركية، نظرا لقصر مداها.