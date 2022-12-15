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عربي-دولي

روسيا تحدّث "قاتلة حاملات الطائرات"!

Lebanon 24
15-12-2022 | 15:00
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير وتحديث إحدى أشهر الغواصات النووية الروسية المتعددة المهام.

وأشارت المصادر لوكالة "تاس" الروسية إلى "أن غواصة تومسك النووية الروسية من نوع Antey، التابعة لأسطول المحيط الهادئ تخضع حاليا لعمليات إصلاح وتحديث في أحد أحواض بناء السفن التابعة لمركز الشرق الأقصى الروسي لبناء وصيانة السفن".
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ولم تحدد المصادر نوعية أعمال التحديث التي تخضع لها الغواصة لكن المعلومات تشير إلى أن روسيا تعمل على مشروع لتعديل غواصات Antey وترقيتها في إطار المشروع 949AM، كما حدث مع غواصتي "إيركوتسك" و"تشليابينسك" النوويتين".
 
ويبلغ طول الغواصة المذكورة 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه 24 ألف طن، ويمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، والحركة بسرعة 32 عقدة بحرية.

والغرض الرئيسيس من غواصات Antey الروسية هو تدمير تشكيلات حاملات الطائرات البحرية المعادية، كما تتسلح هذه الغواصات بصواريخ "غرانيت" المجنحة، و ست منصات لإطلاق الطوربيدات.
 
(روسيا اليوم)
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