بايدن يدعو الاتحاد الإفريقي رسميا للانضمام إلى مجموعة الـ20

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى تمثيل دائم لإفريقيا "في جميع المنظمات" الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي.وجاءت كلمة بايدن أمام حوالي 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن.ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال، يوم الجمعة، إن الرئيس بايدن سيعلن الأسبوع المقبل دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم كعضو دائم.