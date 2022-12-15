وزير الدفاع الأوكراني يفضح "قصر مدى" منظومات "هيمارس"

اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن كييف لا تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأميركية.

وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الخميس: "لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد".

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وحيدت القوات الروسية عددا كبيرا من منظومات "هيمارس" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما تم اعتراض عدد كبير من صواريخ المنظومة التي استهدفت المدنيين في المناطق المحررة.

ودمرت القوات الروسية، في 8 كانون الأول، راجمتين أمريكيتي الصنع من طراز هيمارس بالقرب من منطقة إليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

(سبوتنيك)