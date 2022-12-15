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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
15-12-2022 | 15:27
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كشف دبلوماسيون مساء اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، من دون إعطاء أي تفاصيل.


وأفادوا بأنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوباً"، بحلول ظهر الجمعة.
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كما أعلن أحد الدبلوماسيين: "تمت الموافقة على العقوبات.. إجراءات مكتوبة ستتم ظهر الغد".
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