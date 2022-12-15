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عربي-دولي
"هدية مفخخة" تستهدف قائد الشرطة البولندية... ما علاقة أوكرانيا؟
Lebanon 24
15-12-2022
|
15:43
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أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة بوارسو.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ أمس"، الأربعاء حين وقع الحادث. وأضافت أن "موظفا مدنيا في مقر الشرطة أُصيب أيضا لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله للمستشفى".
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وكان شيمشيك قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 كانون الاول.
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