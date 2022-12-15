أردوغان يقترح على بوتين لقاء على 3 مراحل مع الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

وأضاف إردوغان، في تصريح أثناء عودته إلى تركيا قادما من تركمانستان التي زارها أمس الاول لحضور «القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان» التي عُقدت بمدينة تركمانباشي، أنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.

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وذكر أنه «عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسورية، وقابل ذلك بإيجابية». وستكون تلك اللقاءات على ثلاث مراحل تبدأ بـ «عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ثم وزراء الدفاع فوزراء الخارجية»، وبعد سلسلة الاجتماعات «دعونا نجتمع كقادة بعد محادثاتهم».





