انتخابات "باردة" لبرلمان بلا "أنياب" في تونس

تشهد تونس غداً انتخابات تشريعية، تهمين عليها دعوات المقاطعة، وستنتج أول برلمان بصلاحيات منخفضة بعد تعديلات ادخلها الرئيس قيس سعيد.

وسط دعوات واسعة للمقاطعة، يتوجه الناخبون التونسيون، غداً السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، سيكون بلا صلاحيات واسعة فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها أغلبية الأحزاب السياسية المعارضة وتمثل مرحلة جديدة في النظام السياسي الرئاسي الذي أسس له الرئيس قيس سعيّد منذ احتكاره السلطات في 2021. ورشح للانتخابات 1085 شخصاً أغلبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام.

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ووفقاً لـ «المرصد التونسي للانتقال الديموقراطي»، فإن نصف المرشحين أساتذة، نحو 26 في المئة، ونحو 22 في المئة موظفون حكوميون ذو مستوى متوسط. ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائباً ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو 2021 ثم حلّه لاحقاً، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق. وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس. ويعلن في 20 مارس المقبل عن تركيبة البرلمان النهائية بعد تنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية ما بين شهري شباط وآذار.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، مما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.



