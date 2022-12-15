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عربي-دولي

الأمن العام الأردني: مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباكات مع خارجين على القانون

Lebanon 24
15-12-2022 | 17:54
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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباكات مع «خارجين على القانون» في مدينة معان بجنوب الأردن.
وأكدت أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.
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وشددت على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق احكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.
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