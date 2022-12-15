خيرسون تتعرض للقصف والروس يتقدمون في دونيتسك

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كشف الرئيس الأوكراني أن خيرسون تعرضت للقصف أكثر من 16 مرة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم في دونيتسك، مبينة إجمالي خسائر أوكرانيا على جبهات المعارك.تفصيلا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون، أمس الخميس، بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط".