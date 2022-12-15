بيونغيانغ تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونغيانغ قالت إنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الاختبار أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية"، بحسب رويترز.