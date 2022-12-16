ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين لبحث الحرب في أوكرانيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، إنه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليبحث معه مسألة عمليات القصف والغارات بالمسيرات التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا.وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة أوروبية عقدت في بروكسل، أن سيبحث مع بوتين أيضا مسألة أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.وقال الرئيس الفرنسي إن "المسألة الأكثر إلحاحاً اليوم هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيرات"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف "أعتزم الاتصال بالرئيس بوتين بشأن هذا الموضوع لأنه من الواضح جداً أن هذه الهجمات تشكل، في جزء كبير منها، جرائم حرب، فهي تستهدف بنى تحتية مدنية ومدنيين أنفسهم".وشدد ماكرون على أن "هذه ليست طبيعة العملية الخاصة التي شنها بوتين، الحرب التي شنها في البداية، التي كانت غزو أراض"، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.