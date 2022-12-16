إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في جنوب شرقي تركيا

Advertisement

ذكرت قناة سي.إن.إن ترك أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا، اليوم الجمعة، عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد.ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.