أوكرانيا تتوقع هجوماً روسياً ضخما على كييف مطلع العام المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون يوم أمس الخميس بأكثر من 16 غارة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.وأضاف زيلينسكي أنّ منطقتي دونباس وخاركيف تعرضتا بدورهما لـ"هجمات روسية وحشية على حد وصفه".يأتي ذلك فيما توقع قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن تشنّ روسيا هجوماً جديداً على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023، بعدما تركّز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال زالوجني، في مقابلة مع صحيفة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية، إنّ هناك "مهمة استراتيجية شديدة الأهمية بالنسبة لنا، وهي إنشاء احتياطيات والاستعداد للحرب التي يمكن أن تحدث في شباط، وفي أقصى الأحوال في آذار، وفي أدنى الآجال في نهاية كانون الثاني". وأضاف: "ليس لديّ شكّ في أنهم سيحاولون مرة أخرى السيطرة على كييف".وأكد قائد الجيش الأوكراني، في المقابلة، أنه أجرى "كل الحسابات؛ كم عدد الدبابات والمدفعية التي نحتاجها، وما إلى ذلك" لصدّ الهجوم المحتمل.واعتبر زالوجني أن الجيش الأوكراني يواجه حالياً "مشكلة"، تتمثل في "الحفاظ على خط" الجبهة الحالي الممتد من الجنوب إلى الشرق، "وعدم فقدان مزيد من الأرض"، بعد أن دحر القوات الروسية في أيلول من منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوبا) مطلع تشرين الثاني.وبحسب قائد الجيش الأوكراني، يقصف الروس البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ تشرين الأول بعد سلسلة انتكاسات مهينة، لأنهم "يحتاجون إلى وقت" من أجل "تجميع مواردهم البشرية والعسكرية" بهدف شنّ هجوم كبير جديد في الأشهر المقبلة.كما أشار في مقابلته مع "ذي إيكونوميست" إلى أن شبكة الطاقة الوطنية "تسير على حبل مشدود"، معتبراً أنه "من الممكن" أن تخرج تماماً عن الخدمة، إذا تلقت ضربات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.