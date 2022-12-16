بوتين يزور بيلاروس الاثنين لإجراء محادثات مع لوكاشنكو

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروس، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وفق ما أعلنت مينسك.



وقال المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، الجمعة، إن الرئيسين سيجريان محادثات في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك، أثناء "زيارة عمل" يقوم بها بوتين.

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