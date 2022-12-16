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عربي-دولي
بوتين يزور بيلاروس الاثنين لإجراء محادثات مع لوكاشنكو
Lebanon 24
16-12-2022
|
04:00
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يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروس، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وفق ما أعلنت مينسك.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، الجمعة، إن الرئيسين سيجريان محادثات في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك، أثناء "زيارة عمل" يقوم بها بوتين.
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