ضحايا بمواجهات بين جنود ومتظاهرين في جنوب البيرو

لقي سبعة أشخاص حتفهم في أياكوتشو بجنوب البيرو، الخميس، أثناء مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.



وقالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات وقعت "في نقاط مختلفة من المدينة. وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى سقوط شخصين.

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