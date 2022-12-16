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عربي-دولي
حريق في مبنى سكني يودي بحياة 10 أشخاص في فرنسا
Lebanon 24
16-12-2022
|
02:38
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أودى حريق شب في مبنى سكني في منطقة فون فلان في فرنسا، صباح الجمعة، بحياة 10 أشخاص منهم 5 أطفال.
وذكرت وكالة "رويترز" أن السبب وراء الحريق "غير معلوم".
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