Advertisement

عربي-دولي

حريق في مبنى سكني يودي بحياة 10 أشخاص في فرنسا

Lebanon 24
16-12-2022 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1020528-638067803467482119.png
Doc-P-1020528-638067803467482119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أودى حريق شب في مبنى سكني في منطقة فون فلان في فرنسا، صباح الجمعة، بحياة 10 أشخاص منهم 5 أطفال.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السبب وراء الحريق "غير معلوم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس فرنسا يدعو بنزيما إلى نهائي كأس العالم 2022
lebanon 24
16/12/2022 13:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
10 قتلى بينهم 5 أطفال بحريق مبنى بالضاحية الشرقية لمدينة ليون
lebanon 24
16/12/2022 13:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من عمر ميسي.. الأرجنتين تطارد حلم الـ 36 عاما أمام فرنسا
lebanon 24
16/12/2022 13:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل يومين من النهائي.. فيروس يتفشى بين لاعبي فرنسا!
lebanon 24
16/12/2022 13:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنسا

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-12-16
06:00 | 2022-12-16
05:30 | 2022-12-16
05:00 | 2022-12-16
04:30 | 2022-12-16
04:00 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website