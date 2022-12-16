الصين تصدر خطة لتكثيف مكافحة كورونا في المناطق الريفية

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن الحكومة ستعزز إجراءات السيطرة على فيروس كورونا والوقاية منه في المناطق الريفية مع ارتفاع الإصابات بعد تخفيف إجراءات الوقاية.



وأضافت، في بيان، أن الصين ستعزز احتياطيات الأدوية الأساسية ومجموعات الاختبار المنزلي لفيروس كورونا في المناطق الريفية، مع زيادة سرعة تطعيم سكان الريف، خاصة كبار السن.

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