البنك الدولي يخصص مليارَي دولار لدعم القطاع الخاص الأوكراني

Advertisement

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهو فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، تقديم حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بقيمة مليارَي دولار.وقالت المؤسسة في بيان إن هذه المساعدات يُفترض "أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص، الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار".وستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي. ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع 5 ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.وأضافت المؤسسة أن "شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية، لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها".