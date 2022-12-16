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عربي-دولي

"تويتر" يعاقب عدداً من الصحافيين دون سابق إنذار!

Lebanon 24
16-12-2022 | 02:54
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علق موقع "تويتر" دون سابق إنذار، حسابات صحافيين يغطون أخبار صناعة التكنولوجيا بما في ذلك أخبار موقع التويتر ومالكه الجديد إيلون ماسك.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي،  فإن الحسابات التي تم تعليقها هي التالية: مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" لأخبار التكنولوجيا ريان ماك، مراسل التكنولوجيا في صحيفة "واشنطن بوست" درو هارويل، الصحفي آرون روبار، مراسل CNN للسياسة والتكنولوجيا دوني أو سوليفان، مات بيندر مراسل التكنولوجيا في موقع Mashable، المعلق الرياضي والسياسي كيث أولبرمان، مراسل تكنولوجيا Intercept ميكا لي، وكبير المراسلين الوطنيين لإذاعة صوت أمريكا ستيف هيرمان.
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وينص الإشعار الذي يظهر على الحسابات المعلقة على ما يلي: "يعلق تويتر الحسابات التي تنتهك قوانينه".
 

وردا على تغريدة حول تعليق الحسابات، أشار ماسك إلى أن الحسابات انتهكت سياسة doxxing على "تويتر"، والتي كشف عنها بعد تعليق حساب كان يتتبع طائرته الخاصة.
 
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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