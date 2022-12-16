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عربي-دولي

انفجارات في كييف.. وتدمير مبنى رئاسي وسط البلاد والعشرات تحت الأنقاض

Lebanon 24
16-12-2022 | 02:59
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أفادت السلطات الأوكرانية، الجمعة، بأن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً على عدد من المناطق في أوكرانيا، من ضمنها العاصمة كييف.

 

وقال حاكم أوديسا، جنوبي البلاد، إن هجوماً صاروخياً روسياً استهدف البنى التحتية في المدينة، فيما قال حاكم مدينة كريفي ريه وسط البلاد، إن هجوماً صاروخياً أحدث أضراراً بالمنطقة.

 

بدوره أكد رئيس بلدية العاصمة كييف حدوث انفجارات في وسط المدينة.

 

وأعلن السلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا فوق كييف.

 

وأشارت الحكومة الأوكرانية إلى تدمير مبنى رئاسي في "كريفي ريه" وسط البلاد والعشرات تحت الأنقاض

 

وفي خاركوف شمالي شرق البلاد، قالت السلطات المحلية إن هجوماً استهدف منشآت البنى التحتية في المدينة، لافتةً إلى انقطاع مؤقت للكهرباء.

 

 

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