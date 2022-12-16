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وزير الدفاع الكويتي يقدم استقالته لرئيس الوزراء

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:46
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افادت "روسيا اليوم" ، نقلا عن مصادر بأن وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح رفع استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وذكرت المصادر أنه تم تأجيل البت بالاستقالة ليوم الأحد المقبل، لحين اجتماعه مع رئيس الوزراء.
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يذكر أنه تم تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسومها بتاريخ 16 تشرين الاول 2022.
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