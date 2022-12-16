القرم أكبر ورقة مساومة لزيلينسكي: هذه هي الاسباب

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في تدخل لم يلاحظه أحد، أدلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون - الذي يُنظر إليه على أنه حليف الرئيس الأوكراني لفولوديمير زيلينسكي-بتصريح مفاده أنه في حال تخلي القوات الروسية عن الأراضي التي احتلتها داخل أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط، فإن ذلك سيمثل أساسًا لإعادة فتح المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "يشير البيان إلى أن على أوكرانيا القبول بأن سحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم لن يكون شرطا مسبقا لبدء المحادثات. باقتراحه هذا، والذي نشر الأسبوع الماضي في صحيفة وول ستريت جورنال، كان جونسون يعترف سرا بأن العودة القسرية عسكريا لشبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في عام 2014 في خطوة رفضتها الأمم المتحدة - إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة محفوفة بالمخاطر. وكتب الدبلوماسي المخضرم هنري كيسنجر في صحيفة "ذا سباكتايتور"، اقتراحًا مشابهًا، قائلاً إن روسيا يجب أن تطالب فقط بالتخلص من الأراضي المكتسبة منذ شباط من هذا العام. أما الأراضي المحتلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، "يمكن أن تكون موضوع مفاوضات بعد وقف إطلاق النار". إذا فشلت تلك المفاوضات في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها والنقاط الخلافية بشكل خاص، "يمكن إجراء استفتاءات تحت إشراف دولي بشأن تقرير المصير"."وتابعت الصحيفة، "تقول الحجة إن القرم تختلف تاريخيًا وعرقيًا عن بقية أوكرانيا. هناك أيضًا 30 ألف جندي روسي متواجدون هناك مع القليل من الوصول البرمائي الأوكراني. إن الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم بشكل ما امر ثمين للغاية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدرجة أنه إذا شعر أنها قد تفلت من قبضته، فحينها قد ينفذ تهديده بنشر أسلحة نووية تكتيكية، وهو التصعيد الذي يرعب ويعيق واشنطن وأوروبا. تعارض أوكرانيا وقف إطلاق النار علنًا طالما أن بوتين يحتفظ بأي أرض تم ضمها منذ عام 2014. قال زيلينسكي مرات لا حصر لها، إن "وقف إطلاق النار البسيط لن يفي بالغرض. ما لم نحرر أراضينا بأكملها، فلن نحقق السلام"."وأضافت الصحيفة، "من الواضح أن الجيش الأوكراني لديه خطة للتقدم جنوبًا، وعزل شبه الجزيرة، وقطع خطوط الإمداد الروسية. والطريقة الأمثل للقيام بذلك هي عن طريق النزول من الجانب الشرقي لنهر دنيبرو، ثم الوصول إلى السد الذي يوفر 85٪ من المياه العذبة لشبه جزيرة القرم. لكن الحملة العسكرية لتقويض حصانة القرم ما زالت في مهدها. ففي 7 تشرين الأول، قصفت القوات الخاصة الأوكرانية الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا فوق مضيق كيرتش، الذي يخضع لحراسة مشددة، والذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا. كان الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا إنجازًا هندسيًا ضخمًا افتتحه بوتين شخصيًا بعد ثلاث سنوات من البناء. مع خط السكك الحديدية وأنابيب المياه المصاحبة له، فإنه يعمل كطريق إمداد رئيسي من روسيا للقوات المقاتلة في خيرسون والمنطقة المحيطة بها. وأدى الضرر إلى تباطؤ طرق الإمداد الروسية لكنها لم تقطعها".وبحسب الصحيفة، "ولكن هل الاستيلاء على القرم عملي، أو حتى حكيم؟ يشير المسؤولون العسكريون البريطانيون إلى نقاط الضعف في شبه جزيرة القرم بما في ذلك اعتمادها على البر الرئيسي لأوكرانيا للحصول على المياه. في بداية الغزو، استعادت روسيا السيطرة على سد كاخوفكا الكهرمائي في جنوب أوكرانيا. ويسمح الخزان الموجود خلف السد بتدفق المياه عبر قناة شمال القرم التي يبلغ طولها 250 ميلاً، والتي بنيت في الحقبة السوفيتية لتزويد المياه العذبة من نهر دنيبرو إلى المناطق القاحلة في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. ويعتقد المسؤولون البريطانيون أن هدف استعادة السيطرة الأوكرانية على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وكذلك قناة شمال القرم ممكن وجذاب".وتابعت الصحيفة، "لكن الحديث عن شن هجوم لطرد 30 ألف جندي روسي من شبه جزيرة القرم يثير قلق الجيش الأميركي. وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن "احتمال حدوث ذلك في أي وقت قريب ليس كبيرا، عسكرياً". في السر، يعترف الدبلوماسيون الأوكرانيون بأن الخوف من التصعيد في واشنطن والعواصم الأوروبية هو ما يعيق توريد أسلحة المدفعية البعيدة المدى اللازمة لإنهاء المهمة، بما في ذلك الاستيلاء على شبه جزيرة القرم".وختمت الصحيفة، "إن احتمالية التمديد الدموي للحرب بهدف تحرير السكان الذين قد لا يسع الكثير منهم إلى التحرر، يمثل نهاية مزعجة للحملة الأوكرانية. حتى بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين يقولون إن الحقيقة هي أنه حتى لو أدى الهجوم الجنوبي إلى عزل شبه الجزيرة عسكريا، فقد يكون من الحكمة أن تسير ببطء. فبدلاً من شن غزو، قد يكون من الأفضل محاولة إعادة فتح المحادثات مع روسيا".