بوتين يتحدّث عن "شراكات" جديدة.. ماذا يقصدُ من ورائها؟

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً في خطاب له يُعد الثاني في أقل من أسبوع لتوجيه رسائل إلى الغرب ولكن تلك المرة شملت الداخل أيضًا، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية.

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وأكد بوتين أنّ الدول الغربية أعلنت بشكل واضح ودون رجعة الحرب على الاقتصاد الروسي بشكل كامل، وتابع: "أوروبا شنت عقوبات عدوانية غير مسبوقة كانت تهدف في وقت قصير، وبشكل أساسي، إلى سحق اقتصادنا"، كما أكد أن موسكو تبحث عن شركاء جدد غير أوروبا.



وتحدّث خبراء ومحللون لموقع "سكاي نيوز عربية" عن رسائل بوتين المستمرة للداخل والخارج على مدى الأسبوع الجاري، آخرها خطابه الذي ركز على الداخل الروسي بشكل كبير. وأكد بوتين أنّ الدول الغربية أعلنت بشكل واضح ودون رجعة الحرب على الاقتصاد الروسي بشكل كامل، وتابع: "أوروبا شنت عقوبات عدوانية غير مسبوقة كانت تهدف في وقت قصير، وبشكل أساسي، إلى سحق اقتصادنا"، كما أكد أن موسكو تبحث عن شركاء جدد غير أوروبا.وتحدّث خبراء ومحللون لموقع "سكاي نيوز عربية" عن رسائل بوتين المستمرة للداخل والخارج على مدى الأسبوع الجاري، آخرها خطابه الذي ركز على الداخل الروسي بشكل كبير.





بوتين ورسائل الداخل



وفي ما خص البحث عن شركاء جدد خارج حدود أوروبا، أوضح نعومكن بورفات، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معظم دول العالم ترفض بالفعل حرب روسيا في أوكرانيا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل والجميع يدفع ثمن تحركات روسيا.



من جانب آخر، تقول الأكاديمية سمر رضوان نائب رئيس تحرير مركز رياليست للدراسات ومقره موسكو، إن خطاب الرئيس الروسي حمل رسائل عدة لعل أبرزها طمأنة الشعب الروسي في الداخل، وأن الأمور على خير وتحت السيطرة، وألا يلقوا للإشاعات التي تتحدث عن انهيارات ما في بعض القطاعات الاقتصادية.



وأوضحت رضوان خلال تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ هناك الكثير من الأرقام والدلائل التي تحدث عنها بوتين بالفعل وهذا لم يحدث كثيرًا.



وبحسب رضموان، فإن هناك زيادة 5.8% لمدة 10 أشهر في معدل بناء المساكن في جميع أنحاء بيلاروسيا. كذلكن فإنّ مستوى الأسعار بعد الارتفاع الكبير في آذار ونيسان، لم يتغير عملياً منذ أيار، وأصبح الروبل أحد أقوى العملات بالعالم. وهنا يقول نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية أن "الداخل الروسي الآن غير راض بالفعل عن التحركات العسكرية في أوكرانيا وما جنته موسكو من تلك الحرب".وفي ما خص البحث عن شركاء جدد خارج حدود أوروبا، أوضح نعومكن بورفات، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معظم دول العالم ترفض بالفعل حرب روسيا في أوكرانيا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل والجميع يدفع ثمن تحركات روسيا.من جانب آخر، تقول الأكاديمية سمر رضوان نائب رئيس تحرير مركز رياليست للدراسات ومقره موسكو، إن خطاب الرئيس الروسي حمل رسائل عدة لعل أبرزها طمأنة الشعب الروسي في الداخل، وأن الأمور على خير وتحت السيطرة، وألا يلقوا للإشاعات التي تتحدث عن انهيارات ما في بعض القطاعات الاقتصادية.وأوضحت رضوان خلال تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ هناك الكثير من الأرقام والدلائل التي تحدث عنها بوتين بالفعل وهذا لم يحدث كثيرًا.وبحسب رضموان، فإن هناك زيادة 5.8% لمدة 10 أشهر في معدل بناء المساكن في جميع أنحاء بيلاروسيا. كذلكن فإنّ مستوى الأسعار بعد الارتفاع الكبير في آذار ونيسان، لم يتغير عملياً منذ أيار، وأصبح الروبل أحد أقوى العملات بالعالم.

ووصف بوتين تعزيز السيادة التكنولوجية وتجاوز نمو الصناعة التحويلية بأنها إحدى مهام عام 2023.

كذلك، فإن هناك تعليمات بمضاعفة مبلغ التمويل لبرنامج سندات البنية التحتية، في حين أن معدل الفقر في روسيا انخفض ووصل إلى 10.5%.

وبالنسبة لسكان المناطق الجديدة في الاتحاد الروسي، سيتم تقديم قروض عقارية تفضيلية للبناء الجديد بمعدل 2%.