Advertisement

عربي-دولي

بوغدانوف: نعمل على إلغاء التأشيرات مع دول الخليج

Lebanon 24
16-12-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1020597-638067914411417579.jpg
Doc-P-1020597-638067914411417579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعمل على إنشاء نظام "بدون تأشيرة" مع دول الخليج العربية.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "يجري العمل على السفر بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج العربي تقريبا، البحرين والمملكة العربية السعودية.
Advertisement

وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، وهناك رحلات للوفود التجارية. اعتقد أن تعاوننا سيتكلل بالنجاح".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-12-16
09:30 | 2022-12-16
09:10 | 2022-12-16
09:00 | 2022-12-16
08:30 | 2022-12-16
08:00 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website