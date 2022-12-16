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عربي-دولي

الصين ترسل سفنا إلى المحيط الهادئ وسط تحركات أمنية يابانية

Lebanon 24
16-12-2022 | 09:00
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أبحر سرب من سفن البحرية الصينية عبر مضيق بالقرب من اليابان إلى غرب المحيط الهادئ، بينما انتقدت بكين تبني طوكيو لاستراتيجية جديدة للأمن القومي تضع نفسها في موقف أكثر هجومية.

أبحرت المدمرتان "لاسا" و"كايفنغ" وسفينة تجديد عبر مضيق أوسومي في جنوب اليابان، بينما أبحرت سفينة مراقبة من طراز دونغاديو تحمل رقم الهيكل 796 عبر مضيق مياكو جنوب أوكيناوا، ووصلت جميعها إلى غرب المحيط الهادئ بحلول يوم أمس الخميس.
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وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن السفن والطائرات اليابانية تراقب عن كثب.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية اليوم الجمعة عن خبراء لم تحدد هويتهم قولهم إن المهمة: أرسلت إشارة وسط التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة من شأنها أن تظهر قدرات جيش التحرير الشعبي في حماية السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها ومصالحها التنموية".

يذكر أن الصين ترسل بشكل روتيني سفنا حربية عبر المضائق بين الجزر اليابانية، حتى في الوقت الذي تعترض فيه بشدة على وجود سفن بحرية أجنبية في مضيق تايوان. كلها مصنفة كمياه دولية.

المصدر: روسيا اليوم
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