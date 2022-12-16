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عربي-دولي

محاولة اغتيال.. استهداف مدير عام "البيت الروسي" في أفريقيا الوسطى

Lebanon 24
16-12-2022 | 06:58
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قال فلاديسلاف إيلين، الملحق الصحفي في سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، إن مدير عام "البيت الروسي" في هذه الدولة تعرض لمحاولة اغتيال.

وذكر الملحق الصحفي، أنه تم نقل المدير العام لـ"البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى دميتري سيتوي، إلى المستشفى في بانغي بعد محاولة الاغتيال.
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وأضاف: "هذا الصباح جرت محاولة لاغتيال المدير العام للبيت الروسي دميتري سيرجيفيتش سيتوي وهو في المستشفى".
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