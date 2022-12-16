والدة ريبيكا دايكس :آمل أن يشعر قاتل ابنتي بالندم

قالت والدة ريبيكا دايكس، السيدة جاين هونغ، في بيان:" بعد صدور نتيجة الاستئناف في قضية القاتل طارق حوشية وإدانته بارتكاب جريمة القتل في السادس عشر من شهر كانون الأول 2022: "على عكس الحيوانات، البشر ضمائر. كلنا كذلك، وهذا ما أؤمن به.آمل أن يشعر قاتل ابنتي بالندم على الأذى الذي تسبب به لعائلتي وعائلته معاَ".

Advertisement

وكانت ريبيكا دايكس قد قُتلت بعدما تعرّضت لإعتداء جنسي عام 2017 من قبل طارق حوشية الذي كان سائق سيارة أجرة حينها.