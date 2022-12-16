والدة ريبيكا دايكس :آمل أن يشعر قاتل ابنتي بالندم

قالت والدة ريبيكا دايكس، السيدة جاين هونغ، في بيان:" بعد صدور نتيجة الاستئناف في قضية القاتل طارق حوشية وإدانته بارتكاب جريمة القتل في السادس عشر من شهر كانون الأول 2022: "على عكس الحيوانات، البشر ضمائر. كلنا كذلك، وهذا ما أؤمن به.آمل أن يشعر قاتل ابنتي بالندم على الأذى الذي تسبب به لعائلتي وعائلته معاَ".
وكانت ريبيكا دايكس قد قُتلت بعدما تعرّضت لإعتداء جنسي عام 2017 من قبل طارق حوشية الذي كان سائق سيارة أجرة حينها.
وصدر عن السفارة البريطانية، بيان جاء فيه: "رفضت محكمة التمييز اللبنانية الاستئناف المقدم من قبل طارق حوشية، وأكّدت إدانته بارتكاب جريمة القتل الوحشية في العام 2017 لزميلتنا العزيزة ريبيكا "بيكي" دايكس. نحن ممتنون لجميع الذين ساهموا في الحل النهائي لهذه القضية بعد أشهر عدة من التأخير".
وأضاف البيان، "تلتزم السفارة البريطانية في بيروت ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية وعائلتها وأصدقائها بمواصلة تكريم إرثها ومنه عبر الجهود المبذولة لمكافحة آفة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز التماسك والاستقرار المجتمعي".
وختم، "نأمل أن يؤدّي هذا الحكم إلى بعض الخاتمة لعائلة بيكي، كما للكثيرين حول العالم ممّن أحبّوها، ولكل أولئك الذين لمست بيكي حياتهم من خلال عملها الإنساني في لبنان وأماكن أخرى".