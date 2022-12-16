نشلها في وضح النهار.. كاميرا ترصد لصًا مسلحًا يسرق مسنّة ويهدد بقتل كلبها في الطريق

أظهر فيديو للمراقبة امرأة تتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في مدينة شيكاغو الأميركية أثناء تمشية كلبها في وضح النهار.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة شيكاغو توجيه اتهامات لأربعة من المشتبه بهم فيما لا يقل عن وقوع 50 عملية سطو مسلح في الآونة الأخيرة.

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