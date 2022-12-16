مسؤول في الاتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات على 168 مؤسسة روسية

Advertisement

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن حزمة العقوبات التاسعة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستشمل 168 مؤسسة لها علاقة بالمجمع الصناعي العسكري.وأضاف في تغريدة على تويتر: "القيود ستشمل 168 مؤسسة لها ارتباطات بالمجمع الصناعي العسكري الروسي".أوضح دومبروفسكيس، أن الحزمة الجديدة ستوسع أيضا القيود المفروضة على تصدير تقنيات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والطائرات بدون طيار والإلكترونيات. وسيتم كذلك توسيع القيود في قطاع التعدين، وخدمات الأعمال بما في ذلك الإعلان، وأبحاث التسويق، واستطلاعات الرأي العام.في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إنه يجب الموافقة رسميا على حزمة العقوبات الجديدة قبل الظهيرة في يوم الجمعة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ مساء الجمعة.