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عربي-دولي

إنتهاء أزمة عكّرت العلاقات بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام

Lebanon 24
16-12-2022 | 12:30
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.


وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما في الرباط: "لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".
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وأوضحت أن هذا القرار "دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي"، معربة عن "سعادتها" بذلك.
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