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عربي-دولي

هل تقدّم بيلاروس دعماً عسكرياً جديداً لروسيا؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 13:00
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صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى أن بيلاروس بدأت تقديم دعم جديد لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وقال كيربي رداً على سؤال حول حشود القوات الروسية والبيلاروسية قرب الحدود الأوكرانية: "لا تطور جذريا في دعم بيلاروس لروسيا".
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وأشار إلى أن بيلاروس قدمت أراضيها لنشر القوات الروسية وقدمت دعما مختلفا للجيش الروسي.


وأضاف: "هذا ليس تطوراً جديداً للأحداث".
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