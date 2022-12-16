توصيات تتعلّق بحراسة السجون الاسرائيلية... ماذا تضمّنت؟

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قدّم فريق إسرائيلي متخصص توصيات إلى وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، شملت نقل حراسة السجون من الجيش إلى فريق متخصص أو محترف.وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن طاقماً إسرائيلياً خاصاً تم تشكيله في أعقاب عملية "نفق الحرية" وفرار 6 أسرى فلسطينيين من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي العام الماضي، توصيته باستبدال حراسة السجون إلى فريق متخصص أو محترف.وأوصى الفريق بإبعاد جنود الجيش الإسرائيلي من السجون الأمنية واستبدالهم بحراس سجون محترفين وذلك في عملية تدريجية.