مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار في الحديدة

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أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" مقتل 3 يمنيين بينهم طفل وأصيب آخر، بانفجار لغم في قرية المقانع جنوب شرق حيس جنوب الحديدة.ونقل المركز الإعلامي للألوية عن مصادر محلية أن لغماً "انفجر بدراجة نارية كان على متنها ثلاثة مواطنين وطفل أثناء تفقدهم لأرضهم الزراعية"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم الطفل خليل داوود وهيب (10 سنوات).وأشارت المصادر إلى أن المصاب نقل إلى المخا، لتلقي العلاج.