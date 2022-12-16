وقائع وأرقام صادمة... إنتهاكات خطيرة بحق القطاع الصحي في مأرب

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أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل وإصابة 139 عاملاً صحياً بنيران الحوثيين في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، منذ بدء الحرب.وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب في تقرير صدر اليوم، إنه "تم رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة منذ 2015، ارتكبتها الحوثيون، وتنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال والاحتلال والنهب والمنع والحرمان والتهديد".وأضاف التقرير أنه "تم توثيق مقتل 53 عاملاً صحياً بين طبيب وممرض ومساعد صحي عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين".وتابع: "تم قصف 134 منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف والصواريخ الباليستية والطيران المسير، بعضها استهدفت أكثر من مرة، مما تسببت في تدمير كلي لـ16 منشأة ومرفقاً صحياً، بينما تعرضت 34 منشأة ومرفقاً صحياً لتدمير جزئي".هذا ووثق التقرير 18 حالة احتلال وسيطرة على منشآت ومرافق صحية، و12 حالة نهب لمنشآت ومرافق صحية، و17 حالة اعتقال و102 حالة منع من السفر، و145 حالة تهديد بحق العاملين في المجال الصحي بمحافظة مأرب.وطالب التقرير بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الخطيرة ضد المؤسسات والمنشآت الطبية والصحية وكوادرها، والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية لحماية المستشفيات والمراكز الصحية كونها محمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والضغط على الحوثيين للتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والصحية بالمقذوفات الصاروخية واستخدامها لأغراض عسكرية.