عن الهجمات الروسية.. بوريل: إرهاب عشوائي!

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إعتبر مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الهجمات الصاروخية العنيفة التي شنتها روسيا اليوم على أوكرانيا، مثال آخر على "الإرهاب العشوائي" الذي يمارسه الكرملين.وأضاف بوريل في بيان اليوم، أن هدف هذه الهجمات "الوحشية واللاإنسانية هو زيادة المعاناة وحرمان الشعب الأوكراني، والمستشفيات، وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية للكهرباء ووسائل التدفئة وغيرها".ولفت الى أن الهجمات الروسية تشكل "جرائم حرب" ويجب محاسبة المسؤولين عنها.