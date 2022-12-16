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عربي-دولي

هجوم على دوريّة لبعثة الأمم المتحدة في مالي.. ومقتل شرطيَّين

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:59
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قُتل شرطيَّان من بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم، في هجومٍ على دوريّتهما في تمبكتو، وفق ما أفادت البعثة عبر "تويتر".


وقال قائد البعثة القاسم وان: "صدمت بشدّة لقيام مسلّحٍ مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو، بقتل اثنَين من شرطيّينا، أحدهما امرأة، فيما كانا يقومان بدورية". 
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هذا ولفتت البعثة إلى إصابة 4 من عناصرها. 
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