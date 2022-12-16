أكثر من 42 ألف أجنبي محتجزين شمال شرقي سورية حياتهم مهدّدة

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قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 42.200 أجنبي متهمين بأنهم لهم صلات مع تنظيم "داعش" ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في مخيمات ومراكز الاحتجاز شمال شرقي سورية، في ظروف تهدّد حياتهم.وشدّدت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، على ضرورة قيام جميع الحكومات بإنهاء الاحتجاز غير القانوني لمواطنيها في شمال شرقي سورية، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ومحاكمة البالغين حسب الاقتضاء، مشيرة إلى أن مقابل كل شخص واحد أعيد، لايزال سبعة آخرون محتجزين في ظروف جائرة، ومعظمهم من الأطفال.وفي تقرير مطوّل بشأن المحتجزين ومراكز الاعتقال والمخيمات في شمال شرقي سورية، قالت المنظمة إنه حتى 12 ديسمبر الجاري، تحتجز قوات سوريا الديموقراطية قسد ما يقرب من 65.600 رجل وامرأة، باعتبارهم مشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، بينهم 37.400 أجنبي، بما في ذلك أكثر من 27.300 عراقي محتجزون في مخيمي الهول وروج.وأضافت أن أكثر من ثلثي المحتجزين الأجانب في المخيمات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الـ 12 عاما، وما يقرب من ثلثهم من النساء، فيما يضم مخيمي الهول وروج نحو 17.200 رجل وامرأة وطفل سوريين، مشيرة إلى أنهم يعيشون أوضاعا بائسة، رغم أنهم يتمتعون بحرية حركة أكثر من الأجانب.ووفق التقرير، تحتجز قسد أيضا حوالي 10 آلاف رجل وفتى في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة، بما فيهم 5000 سوري و3000 عراقي و2000 شخص من أكثر من 20 دولة أخرى، فيما مئات الشبان محتجزون منذ أن كانوا أطفالا، مضيفا أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز هذه مقيد للغاية".ونقلت "رايتس ووتش" عن خمسة مصادر تأكيدها أن ما لا يقل عن 180 من الفتيان الأجانب الآخرين يقدر أنهم محتجزون في مراكز احتجاز وصفتها السلطات الإقليمية بشكل غير دقيق بأنها مراكز إعادة تأهيل، بما في ذلك مركز الحوري وسجن علايا، ومركز جديد يسمى أوركش.وأكدت المنظمة الحقوقية أن أيا من الأجانب لم يمثل أمام سلطة قضائية في شمال شرقي سورية، لتحديد ضرورة وقانونية احتجازهم، مما يجعل أسرهم تعسفيا وغير قانوني، مضيفة أن "الاحتجاز على أساس الروابط الأسرية فقط يرقى إلى عقوبة جماعية، وهي جريمة حرب".وأوضح التقرير أن "الأجانب في شمال شرقي سورية محتجزون بموافقة ضمنية أو صريحة من بلدانهم الأصلية"، مضيفة أن "بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والدنمارك، قامت بإسقاط الجنسية عن العديد من مواطنيها أو بعضهم، تاركة العديد منهم دون جنسية في انتهاك لحقهم في الجنسية".وقالت "رايتس ووتش" إن "الحكومات التي تساهم عن علم وبشكل كبير في هذا الحبس التعسفي قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني للأجانب"، مضيفة أن "الاحتجاز غير القانوني الذي يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ما يعني أن سياسة الدولة أو المنظمة لاحتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني، يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".