Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 42 ألف أجنبي محتجزين شمال شرقي سورية حياتهم مهدّدة

Lebanon 24
16-12-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1020714-638068310393997922.jpg
Doc-P-1020714-638068310393997922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 42.200 أجنبي متهمين بأنهم لهم صلات مع تنظيم "داعش" ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في مخيمات ومراكز الاحتجاز شمال شرقي سورية، في ظروف تهدّد حياتهم.
وشدّدت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، على ضرورة قيام جميع الحكومات بإنهاء الاحتجاز غير القانوني لمواطنيها في شمال شرقي سورية، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ومحاكمة البالغين حسب الاقتضاء، مشيرة إلى أن مقابل كل شخص واحد أعيد، لايزال سبعة آخرون محتجزين في ظروف جائرة، ومعظمهم من الأطفال.
Advertisement
وفي تقرير مطوّل بشأن المحتجزين ومراكز الاعتقال والمخيمات في شمال شرقي سورية، قالت المنظمة إنه حتى 12 ديسمبر الجاري، تحتجز قوات سوريا الديموقراطية قسد ما يقرب من 65.600 رجل وامرأة، باعتبارهم مشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، بينهم 37.400 أجنبي، بما في ذلك أكثر من 27.300 عراقي محتجزون في مخيمي الهول وروج.
وأضافت أن أكثر من ثلثي المحتجزين الأجانب في المخيمات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الـ 12 عاما، وما يقرب من ثلثهم من النساء، فيما يضم مخيمي الهول وروج نحو 17.200 رجل وامرأة وطفل سوريين، مشيرة إلى أنهم يعيشون أوضاعا بائسة، رغم أنهم يتمتعون بحرية حركة أكثر من الأجانب.

ووفق التقرير، تحتجز قسد أيضا حوالي 10 آلاف رجل وفتى في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة، بما فيهم 5000 سوري و3000 عراقي و2000 شخص من أكثر من 20 دولة أخرى، فيما مئات الشبان محتجزون منذ أن كانوا أطفالا، مضيفا أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز هذه مقيد للغاية".
ونقلت "رايتس ووتش" عن خمسة مصادر تأكيدها أن ما لا يقل عن 180 من الفتيان الأجانب الآخرين يقدر أنهم محتجزون في مراكز احتجاز وصفتها السلطات الإقليمية بشكل غير دقيق بأنها مراكز إعادة تأهيل، بما في ذلك مركز الحوري وسجن علايا، ومركز جديد يسمى أوركش.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن أيا من الأجانب لم يمثل أمام سلطة قضائية في شمال شرقي سورية، لتحديد ضرورة وقانونية احتجازهم، مما يجعل أسرهم تعسفيا وغير قانوني، مضيفة أن "الاحتجاز على أساس الروابط الأسرية فقط يرقى إلى عقوبة جماعية، وهي جريمة حرب".
وأوضح التقرير أن "الأجانب في شمال شرقي سورية محتجزون بموافقة ضمنية أو صريحة من بلدانهم الأصلية"، مضيفة أن "بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والدنمارك، قامت بإسقاط الجنسية عن العديد من مواطنيها أو بعضهم، تاركة العديد منهم دون جنسية في انتهاك لحقهم في الجنسية".
وقالت "رايتس ووتش" إن "الحكومات التي تساهم عن علم وبشكل كبير في هذا الحبس التعسفي قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني للأجانب"، مضيفة أن "الاحتجاز غير القانوني الذي يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ما يعني أن سياسة الدولة أو المنظمة لاحتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني، يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2022-12-17
00:30 | 2022-12-17
00:00 | 2022-12-17
23:30 | 2022-12-16
23:00 | 2022-12-16
18:18 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website