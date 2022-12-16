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عربي-دولي
الأمم المتحدة: تعليق ماسك حسابات صحافيين على "تويتر" تعسّفي وسابقة خطيرة
Lebanon 24
16-12-2022
|
18:18
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ندّدت الأمم المتحدة بشدة، اليوم (الجمعة)، بتعليق مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، العديد من حسابات الصحافيين الأميركيين، معتبرة أن القرار يمثّل سابقة خطيرة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش: "نحن منزعجون جداً للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على "تويتر". يجب عدم إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...) إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحافيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية، وحتى أسوأ من ذلك.
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وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية، عن قلقها تجاه تصرف ماسك، مهددة إياه بفرض عقوبات قريباً.
وعلّق موقع "تويتر"، أمس (الخميس)، حسابات عدد من الصحافيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك.
وكتب بعض الصحافيين تغريدات بشأن قرار "تويتر" تعليق الحسابات التي تحدثت عن رحلات لإيلون ماسك على متن طائرة خاصة.
ويعمل هؤلاء الصحافيون في وسائل إعلام، بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، في حين طال الإجراء صحافيين مستقلين أيضاً.
وأدانت "سي إن إن" التعليق المتسرّع وغير المبرّر لحسابات عدد من المراسلين، معتبرة أنه "أمر مزعج، لكنه غير مفاجئ".
وأشارت إلى أن "عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في "تويتر" تثير قلقاً خاصاً لأي شخص يستخدم المنصة"، موضحة أنها "طلبت من "تويتر" توضيحاً، وسنعيد تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد".
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