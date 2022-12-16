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عربي-دولي

الهدوء الحذر يخيم على الاردن.. توقيفات بالجملة و"تيك توك" خارج الخدمة

Lebanon 24
16-12-2022 | 23:00
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أعلن الأمن العام في الأردن، مساء الجمعة، القبض على 44 شخصا شاركوا في أحداث شغب بعدد من مناطق المملكة.

وأكد الأمن العام في بيان أن عناصره تنتشر بكثافة في محافظات الأردن لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين.
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وأوضح البيان: "تعاملنا مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقينا القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".
وأشار إلى "تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب الجمعة مقارنة بالخميس، لا سيما في محافظات الجنوب".
أكد الأمن العام أن "التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع".

وتابع: "لن نتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وندعو الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها".

وقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح مساء الخميس، برصاصة أطلقها مجهول في مدينة معان، أثناء تصدي قوات الأمن لأعمال شغب.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة وتنشر المزيد من شرطة مكافحة الشغب.

من جهة أخرى، قالت مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر من خطابات كراهية وحض على العنف، وسيحال كل من يقوم بنشرها للقضاء.

وقررت المديرية إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد "إساءه استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات للفوضى".
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