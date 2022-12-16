



وأكد الأمن العام في بيان أن عناصره تنتشر بكثافة في محافظات الأردن لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين.

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وأوضح البيان: "تعاملنا مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقينا القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة". أعلن الأمن العام في الأردن، مساء الجمعة، القبض على 44 شخصا شاركوا في أحداث شغب بعدد من مناطق المملكة.وأكد الأمن العام في بيان أن عناصره تنتشر بكثافة في محافظات الأردن لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين.وأوضح البيان: "تعاملنا مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقينا القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

وأشار إلى "تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب الجمعة مقارنة بالخميس، لا سيما في محافظات الجنوب".