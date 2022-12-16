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عربي-دولي

انفجار يهز مقر الشرطة الوطنية في بولندا .. اليكم ما حصل

Lebanon 24
16-12-2022 | 23:30
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تحقق السلطات البولندية في حادثة الانفجار التي هزت مقر الشرطة الوطنية بوارسو، الأربعاء، بعد إطلاق القائد العام للشرطة قاذفة قنابل يدوية في مكتبه بالخطأ، حسبما نقلته تقارير إعلامية.

وقالت وزارة الداخلية البولندية، الخميس، إن قائد الشرطة، ياروسلاف شيمشيك، أصيب ونقل إلى المستشفى بعد انفجار هدية تلقاها من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية، خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر.
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وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت المراقبة في المستشفى منذ الأربعاء، بعد وقوع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الهدية المفخخة، كانت عبارة عن قاذفة قنابل يدوية أطلقها قائد الشرطة بالخطأ في مكتبه، فيما يعد انتهاكا خطيرا لقواعد السلامة.

وفي بيان نشر الخميس، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام، إنه يحقق في "الحادثة التي هددت حياة وسلامة العديد من الأشخاص والممتلكات".

وقال البيان إن ثلاثة أشخاص، من بينهم شيمشيك، أصيبوا خلال الحادثة، دون إعطاء تفاصيل أوفى عن الموضوع.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الانفجار ألحق أضرارا بسقف المبنى.

ورفض متحدث باسم الشرطة ومتحدث باسم مكتب المدعي العام التعليق أكثر على هذه القضية.

من جهته، لم يرد جهاز الأمن في إدارة أمن الدولة الأوكرانية على طلب رويترز، للتعليق بعد الاتصال بهم الخميس."الحرة" 
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