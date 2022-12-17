Advertisement

عربي-دولي

معارك ضارية شرق أوكرانيا.. وبوتين في مقرّ قيادة الحرب

Lebanon 24
17-12-2022 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1020812-638068708473126784.jpg
Doc-P-1020812-638068708473126784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، زار قيادة عمليات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تشمل كل الأفرع المشاركة بالقتال.

ونقلت "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين اطلع على عمل القيادة التي قدمت له إحاطة بشأن " تقدم العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا.
Advertisement

وأضافت أن بوتين عقد مؤتمراً مع القيادات العسكرية ثم اجتماعات منفصلة معها.

وتابع بيسكوف: "في يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة الأفرع العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

ولم يدل المتحدث الرئاسي بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، التي تأتي في ظل اعتماد موسكو على الصواريخ والطائرات المسيرة في ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

كما يشتد القتال في شرقي البلاد، حيث سجل الروس أخيرا تقدما في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.

وبعدما تكبدت سلسلة انتكاسات عسكرية كبرى في شمال شرق وجنوب البلاد هذا الخريف، اعتمدت روسيا منذ تشرين الأول تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء، مما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.

وترى موسكو أن ضرب البنية التحتية الأوكرانية لا مفر منه لمواجهة ما تقول إنها "هجمات أوكرانية استفزازية".

ويقول الغرب إن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، خاصة أن القتال يقترب من إتمام شهره العاشر.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-12-17
04:01 | 2022-12-17
04:00 | 2022-12-17
03:58 | 2022-12-17
03:54 | 2022-12-17
03:30 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website