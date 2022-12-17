21
o
بيروت
19
o
طرابلس
-6
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
19
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
-6
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معارك ضارية شرق أوكرانيا.. وبوتين في مقرّ قيادة الحرب
Lebanon 24
17-12-2022
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، زار قيادة عمليات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تشمل كل الأفرع المشاركة بالقتال.
ونقلت "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين اطلع على عمل القيادة التي قدمت له إحاطة بشأن " تقدم العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا.
Advertisement
وأضافت أن بوتين عقد مؤتمراً مع القيادات العسكرية ثم اجتماعات منفصلة معها.
وتابع بيسكوف: "في يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة الأفرع العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة".
ولم يدل المتحدث الرئاسي بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، التي تأتي في ظل اعتماد موسكو على الصواريخ والطائرات المسيرة في ضرب البنية التحتية الأوكرانية.
كما يشتد القتال في شرقي البلاد، حيث سجل الروس أخيرا تقدما في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.
وبعدما تكبدت سلسلة انتكاسات عسكرية كبرى في شمال شرق وجنوب البلاد هذا الخريف، اعتمدت روسيا منذ تشرين الأول تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف تدمير شبكات ومحولات الكهرباء، مما أغرق ملايين المدنيين في الصقيع والظلام في أوج فصل الشتاء.
وترى موسكو أن ضرب البنية التحتية الأوكرانية لا مفر منه لمواجهة ما تقول إنها "هجمات أوكرانية استفزازية".
ويقول الغرب إن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، خاصة أن القتال يقترب من إتمام شهره العاشر.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
09:23 | 2022-12-16
16/12/2022 09:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
13:37 | 2022-12-16
16/12/2022 01:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف اليوم بشأن "الدولار".. ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف اليوم بشأن "الدولار".. ما الذي حصل؟
11:53 | 2022-12-16
16/12/2022 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء يحصلون على "دولارات" إضافيّة داخل لبنان.. من هُم؟
Lebanon 24
هؤلاء يحصلون على "دولارات" إضافيّة داخل لبنان.. من هُم؟
15:03 | 2022-12-16
16/12/2022 03:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2022-12-17
استخدام "الأسلحة القذرة" بحرب أوكرانيا... كيف علقت روسيا؟
04:01 | 2022-12-17
التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان.. وسعيد: لا تفوتوا الفرصة
04:00 | 2022-12-17
الاكثر ولاء للرئيس الروسي... من هو رمضان قديروف؟
03:58 | 2022-12-17
قتال مستعر شرقي أوكرانيا.. وبوتين في مقر قيادة الحرب
03:54 | 2022-12-17
أوكرانيا تعلن عودة خدمات المترو وإمدادات المياه في كييف بعد ضربات روسية
03:30 | 2022-12-17
بوتين يتحضر لمغامرته الكبيرة التالية.. كيف سيكون تأثيرها على الغرب؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
17/12/2022 11:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
17/12/2022 11:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
17/12/2022 11:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact