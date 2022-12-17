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عربي-دولي
أوكرانيا تعلن عودة خدمات المترو وإمدادات المياه في كييف بعد ضربات روسية
Lebanon 24
17-12-2022
|
03:54
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قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان، والتدفئة إلى نصف المدينة والكهرباء إلى ثلثيها بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.
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وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً، الجمعة، في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.
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