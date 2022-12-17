سجلٌ بأبطال كأس العالم.. الأرقام تسرد الحكاية التي بدأت قبل 90 عاماً

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ومساء الأحد، تتجه أنظار العالم إلى ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث مواجهة الأرجنتين وفرنسا لحساب نهائي كأس العالم.ويتقارب المنتخبان في قدراتهما الهجومية والدفاعية، حيث استقبلا 5 أهداف، فيما سجل المنتخب الفرنسي 13 هدفاً، وسجل ليو ميسي ورفاقه 12 هدفاً.وتلقى كلا المنتخبين هزيمة في دور المجموعات من فريقين عربيين، حيث سقطت الأرجنتين في افتتاحية مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1، فيما خسر المنتخب الفرنسي بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي أمام تونس بهدف نظيف.1930: فازت الأوروغواي على الارجنتين 4-2 (في الأوروغواي)1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا)1938: فازت إيطاليا على هنغاريا 4-2 (في فرنسا)1950: فازت الأوروغواي البرازيل 2-1 (في البرازيل)1954: فازت ألمانيا الغربية على هنغاريا 3-2 (في سويسرا)1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد)1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي)1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا)1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك)1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية)1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين)1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 (في إسبانيا)1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 (في المكسيك)1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-صفر (في إيطاليا)1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي (في الولايات المتحدة)1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-صفر (في فرنسا)2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-صفر (كوريا الجنوبية واليابان)2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا)2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-صفر بعد التمديد (في جنوب إفريقيا)2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد (في البرازيل)2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4-2 (في روسيا)2022: الأرجنتين - فرنسا (في قطر)في 1950، انتهت النسخة بمجموعة من 4 منتخبات، وفازت الأوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الأخيرة التي عُدّت بمثابة نهائي.5 البرازيل (1958 و1962 و1970 و1994 و2002).4 ألمانيا (1954 و1974 و1990 و2014) وإيطاليا (1934 و1938 و1982 و2006).2 الأوروغواي (1930 و1950) والأرجنتين (1978 و1986) وفرنسا (1998 و2018).1 إنجلترا (1966) وإسبانيا (2010).