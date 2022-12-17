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التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان.. وسعيد: لا تفوتوا الفرصة

Lebanon 24
17-12-2022 | 04:01
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بدأ التونسيون اليوم السبت التصويت في انتخابات تشريعية دعت أحزاب المعارضة لمقاطعتها.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت غرينيتش) ويستمر التصويت حتى السادسة مساء بتوقيت تونس.
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ويتنافس ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية. وبين هؤلاء 122 امرأة.

وحث الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين على المشاركة في الانتخابات، وقال "هذه فرصتكم التاريخية فلا تفوتوها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية".
وأضاف سعيد لدى أدائه بصوته: "اعملوا من أجل أن نقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد وخربوا ونصبوا أنفسهم أوصياء بطريقة اقتراع بائدة".

وتابع: "لا نحتكم إلا إلى ضمائركم ولا يغرنكم خطاب هؤلاء المشككين الذين اندسوا بين صفوفكم، انتبهوا إليهم ولمن يدفع الأموال لشراء الذمم".

ووصف الرئيس التونسي التصويت بأنه "يوم تاريخي بكل المقاييس وبالرغم من كل العقبات"، مضيفاً أن "هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها".

وقال "سنصنع تاريخاً جديداً" لتونس، مضيفاً أن "طريقة الاقتراع السابقة بائدة والتجارب أثبتت ذلك".

وشدد على أنه يجب "على مجلس النواب القادم العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية".

ودعا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، معتبراً أنها "فرصة تاريخية للتغيير ولا يجب تفويتها"، كما أنها "تقطع الطريق على من نصبوا أنفسهم أوصياء على تونس".
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