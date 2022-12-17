ماسك يعيد حسابات الصحفيين المعلقة على "تويتر"

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أعلن مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، بعدما اتهمهم بتعريض سلامة عائلته للخطر.وكتب الملياردير في تغريدة: "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".