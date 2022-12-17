سعيد: الانتخابات التشريعية في تونس "فرصة تاريخية"

Advertisement

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، أن الانتخابات التشريعية تمثل فرصة تاريخية، داعيا التونسيين لعدم تفويتها.وأدلى سعيّد، صباح السبت، بصوته في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، بولاية أريانة.ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى "عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية والاحتكام إلى ضمائرهم لاسترداد حقوقهم المشروعة في العدل والحرية"، مشددا أنهم وحدهم "باختيارهم الحر وبوعيهم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لبلادنا".وأضاف: "ليتذكر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في دورة ثانية أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي"، حسبما نقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".