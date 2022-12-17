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عربي-دولي

توقعات مرعبة... دولة قد تسجل أكثر من مليون وفاة بـ"كورونا" خلال 2023

Lebanon 24
17-12-2022 | 06:53
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أفادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.
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ووفقا للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول نيسان وستصل الوفيات إلى 322 ألفا. وقال كريستوفر موراي مدير المعهد إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أي وفيات رسمية بكوفيد منذ رفع القيود. وكان قد تم الإعلان عن آخر وفيات رسمية في الثالث من كانون الأول.

ورفعت الصين بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في كانون الأول بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل.

 
(العربية)
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